UE si impegna a trovare accordo commerciale con USA tra tensioni tariffarie

La Commissione Europea ribadisce il suo impegno a raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti, nonostante le tensioni tariffarie in corso. Un alto funzionario dell'UE ha evidenziato l'importanza di superare le divergenze, sottolineando la volontĂ di collaborare per un'intesa fruttuosa, come comunicato in un recente post sulla piattaforma di social media X.

La Commissione europea rimane "pienamente impegnata" a raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti tra le tensioni tariffarie, secondo un alto funzionario dell'Unione europea (UE). In un post di ieri, sulla piattaforma di social media X, il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic ha scritto "La Commissione europea rimane pienamente impegnata in sforzi costruttivi e mirati a ritmo sostenuto per raggiungere un accordo UE-USA", aggiungendo che Bruxelles continuera' a rimanere in costante contatto con Washington. Le sue osservazioni hanno fatto seguito alle telefonate con il Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick e con il Rappresentante per il Commercio statunitense Jamieson Greer...

