Ue indaga su piattaforme porno online

La Commissione Europea avvia un'inchiesta sui principali siti di pornografia online, tra cui Pornhub e Stripchat, per presunte violazioni del Digital Service Act. L'attenzione si concentra sulle misure di verifica dell'età degli utenti, per accertare se queste siano in grado di prevenire l'accesso ai minori e garantire una navigazione online sicura.

12.50 La Commissione Ue indaga sui colossi del porno online per sospette violazioni del Digital Service Act, che regola l'attività delle piattaforme web. Nel mirino siti come Pornhub,Stripchat, XVideo e Xnxx, per capire se le verifiche sull'età minima degli utenti blocchino realmente l'accesso ai minori. In via preliminare, la Commissione ritiene che le misure a tutela dei minori non siano "appropriate" né "proporzionate". "Non vogliamo censurare porno,noi agnostici su contenuti.Ma tuteliamo minori"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pornhub e altre tre piattaforme indagate dall'Ue: «La priorità è proteggere i minori, far sì che il web sia sicuro per i bambini» - Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos. Questi i giganti del porno verso cui è stato avviato un procedimento formale per sospette violazioni delle norme: la Commissione Europea ... 🔗Secondo msn.com

Webinar Identità ed eredità digitale del 28/11/2020