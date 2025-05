Ue e il piano contro gli incendi boschivi c’è anche l’Italia

Con l'arrivo dell'estate, l'Unione Europea sta rafforzando le misure per affrontare il crescente rischio di incendi boschivi, coinvolgendo anche l'Italia nel suo piano strategico. Questo approccio include l'implementazione di squadre di vigili del fuoco specializzati e l'impiego di mezzi aerei, mirati a prevenire e gestire le emergenze legate agli incendi, garantendo così una risposta coordinata ed efficace a livello continentale.

Con l'avvicinarsi dell'estate, l' Unione Europea sta intensificando la preparazione per contrastare l'aumento del rischio di incendi boschivi nei mesi più a rischio. In risposta alla minaccia crescente, l'UE ha predisposto un piano strategico che include squadre di vigili del fuoco e mezzi aerei per fornire aiuto ai Paesi che ne avranno necessità. Questa iniziativa mira a rafforzare la capacità di intervento locale e a garantire un supporto rapido ed efficace, evitando che le fiamme possano avere conseguenze devastanti su persone, abitazioni e ambiente.

Contro gli incendi, il centro UE di coordinamento della risposta alle emergenze