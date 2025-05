Ue 20 Paesi contro discriminazioni per Lgbtq+ in Ungheria | ma l’Italia non firma

In un contesto di crescente preoccupazione per i diritti LGBTIQ+ in Ungheria, 17 Paesi dell'Unione Europea, guidati dai Paesi Bassi, hanno firmato una dichiarazione contro le discriminazioni e il divieto del Pride di Budapest. Sorprendentemente, l'Italia non ha aderito all'iniziativa, sollevando interrogativi sulle sue posizioni in merito ai diritti civili e alla lotta contro l'omofobia.

In occasione del Consiglio Affari generali di oggi, 17 Paesi Ue coordinati dai Paesi Bassi, hanno rilasciato una dichiarazione contro la compressione dei diritti per le persone LGBTIQ+ in Ungheria e il divieto del Pride di Budapest. Tra i firmatari non c’è l’Italia, mentre figurano: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Salgono a 20, con l’aggiunta di Grecia, Cipro e Malta, gli Stati Ue ad avere firmato la dichiarazione contro la compressione dei diritti per le persone LGBTIQ+ in Ungheria e il divieto del Pride di Budapest... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, 20 Paesi contro discriminazioni per Lgbtq+ in Ungheria: ma l’Italia non firma

