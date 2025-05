Ucraina stop limiti di gittata per le armi fornite a Kiev Cremlino | Pericoloso

Le potenze occidentali, tra cui Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, hanno deciso di revocare i limiti sulla gittata delle armi inviate all'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questa decisione, ritenuta pericolosa dal Cremlino, segna un cambiamento significativo nella strategia militare di supporto a Kiev nel contesto del conflitto in corso.

(Adnkronos) – Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all’Ucraina. Ad annunciarlo è stato ieri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all’Europaforum di Wdr.  “Non ci sono piĂą restrizioni sulla gittata delle armi consegnate all’Ucraina. NĂ© dagli inglesi, nĂ© dai francesi, nĂ© da noi. Nemmeno dagli americani”, le parole di Merz, che ha aggiunto come l’Ucraina ora possa “anche difendersi, ad esempio, attaccando posizioni militari in Russia. Cosa che non faceva qualche tempo fa, salvo alcune eccezioni. Ora può farlo”.  “E’ evidente che Putin considera le offerte di dialogo come un segno di debolezza... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

