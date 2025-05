Ucraina stop limiti di gittata per le armi fornite a Kiev Cremlino | Pericoloso

Le principali potenze occidentali, tra cui Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, hanno deciso di rimuovere le limitazioni sulla gittata delle armi destinate all'Ucraina, come dichiarato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questa decisione, annunciata durante l'Europaforum di Wdr, suscita preoccupazioni per le possibili ripercussioni sul conflitto, con il Cremlino che avverte sull'inevitabile escalation della situazione.

Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina. Ad annunciarlo è stato ieri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all'Europaforum di Wdr. "Non ci sono più restrizioni sulla gittata delle armi consegnate all'Ucraina. Né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli

