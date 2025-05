Ucraina Mosca | per la pace serve tempo Operazione russa sul Mar Baltico

La tensione tra Ucraina e Russia continua a crescere, con Mosca che accusa Kiev e l'Europa di ostacolare i negoziati di pace. Nel frattempo, il presidente Zelensky avverte che Putin sta solo guadagnando tempo per pianificare una nuova offensiva. Questo contesto si complica ulteriormente con l'attivazione di operazioni russe nel Mar Baltico. Analizziamo le dinamiche in gioco e le prospettive di una soluzione pacifica.

Mentre Mosca ha accusato Kiev e l'Europa di boicottare la pace, il presidente Zelensky afferma che Putin temporeggia e prepara una nuova offensiva. Caterina Dall'Olio.

