Ucraina Mosca minaccia nuovi attacchi dopo le provocazioni di Kiev | Per la pace ci vuole tempo

L'intensificarsi delle tensioni tra Ucraina e Russia riaccende i timori di nuovi attacchi, mentre Kiev e Mosca si scambiano accuse. In questo contesto, l'Europa, sotto la spinta della Germania, preme per sanzioni e un processo di riarmo. La Turchia si afferma come mediatrice chiave, con un incontro cruciale tra il ministro degli Esteri turco e Lavrov, nell'ottica di favorire un dialogo per la pace.

Mentre si susseguono le accuse reciproche tra Mosca e Kiev, l'Europa spinge per le sanzioni e per imboccare la via del riarmo, guidata dalla Germania. Si rinforza la posizione della Turchia come mediatrice: oggi l'incontro del ministro degli Esteri di Ankara con Lavrov L'articolo Ucraina, Mosca minaccia nuovi attacchi dopo le “provocazioni” di Kiev: “Per la pace ci vuole tempo” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Mosca minaccia nuovi attacchi dopo le “provocazioni” di Kiev: “Per la pace ci vuole tempo”

Su questo argomento da altre fonti

Guerra in Ucraina, le news del 21 maggio | Trump minaccia di sfilarsi dai negoziati; Trump attacca Putin e Zelensky e minaccia sanzioni contro Mosca; Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Merz, i missili Taurus e le minacce della Russia; Armi senza limiti a Kiev: l’Occidente spinge, Mosca minaccia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mosca: "Processo complesso, serve tempo". Sulla svolta di Merz: "I Taurus bruceranno come i Leopard" - Peskov: "Il processo di pace in Ucraina è complesso, serve tempo" Il processo di pace in Ucraina è “complesso e, naturalmente, c'è bisogno di tempo” ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. 🔗Scrive msn.com

Guerra Ucraina, Merz: «Noi siamo minacciati e dobbiamo difenderci». Mosca: i... - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 60 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed, 43 dei quali sono stati abbattuti nell'est, nel nord e nel sud del ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Rimossi i limiti di gittata alle armi inviate in Ucraina da Germania, Francia, Gb e Usa. Il Cremlino: “Decisione pericolosa” ... 🔗Lo riporta repubblica.it