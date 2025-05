Ucraina Merz | Non mi faccio illusioni sulla fine della guerra

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz esprime scetticismo riguardo alla possibilità di una rapida conclusione della guerra tra Russia e Ucraina. In un incontro con il premier finlandese, Merz sottolinea la necessità di prepararsi a una lunga durata del conflitto, evidenziando la complessità della situazione attuale. Le sue dichiarazioni riflettono una crescente preoccupazione per l'andamento della crisi.

(Adnkronos) – "Non si fa illusioni" il cancelliere tedesco Friedrich Merz quanto alla possibilità di una fine in tempi brevi della guerra tra Russia e Ucraina. "Potremmo doverci preparare ad una durata lunga" del conflitto, ha dichiarato intervenendo al termine dei colloqui con il premier finlandese Petteri Orpo a Turku.

