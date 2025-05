Ucraina Merz Da diverso tempo i paesi hanno tolto i limiti alla gittata delle armi

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che diversi Paesi hanno rimosso da tempo i limiti alla gittata delle armi inviate all'Ucraina. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa in Finlandia, sottolineando il crescente supporto internazionale per Kiev nel contesto del conflitto in corso.

TURKU (FINLANDIA) (ITALPRESS) – I limiti alla gittata delle armi fornite all'Ucraina sono stati tolti "da tempo" da diversi Paesi fornitori di Kiev. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro finlandese, Petteri Orpo. "Per quanto ne so, e come ho riferito ieri, i Paesi che avevano imposto restrizioni all'area di distribuzione hanno da tempo abbandonato tali requisiti", ha detto Merz. "A questo proposito, ieri a Berlino ho descritto una cosa che vale da mesi, e cioè che l'Ucraina ha il diritto di usare le armi ricevute oltre i propri confini contro obiettivi militari sul territorio russo...

