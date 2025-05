Ucraina il generale Mini | Usa cobelligeranti nella guerra Ue? Ancora peggio ha stravolto il suo mandato

L'intervento del generale Mini analizza il possibile disimpegno degli Stati Uniti dai negoziati tra Russia e Ucraina, evidenziando come tale mossa non solo tradirebbe gli alleati, ma rappresenterebbe un errore concettuale. Mini sottolinea l'irrazionalità di questa strategia, che rischia di avvantaggiare una delle parti in conflitto, minando ulteriormente la già fragile situazione geopolitica.

“ Il possible disimpegno degli Usa dai negoziati tra Russia e Ucraina? Più che un tradimento è uno scivolone di carattere proprio concettuale: non ha senso, è una cosa irrazionale. Minacciando il proprio disimpegno in mancato accordo tra Russia e Ucraina, in pratica fa il gioco di una delle due parti oppure fa il gioco soltanto suo senza pensare a tutti gli altri. Quindi, secondo me, è un lapsus concettuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, dal generale Fabio Mini, già capo di Stato maggiore della Nato in Sud Europa, a proposito della possibilità che il presidente Usa Donald Trump si sfili dal negoziato tra Russia e Ucraina se non ci saranno progressi verso una tregua... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il generale Mini: “Usa cobelligeranti nella guerra. Ue? Ancora peggio, ha stravolto il suo mandato”

