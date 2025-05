Ucraina il Cremlino allontana la pace martellando Kiev Ira di Merz che annuncia il via libera all’uso di armi tedesche per colpire in Russia

Il conflitto in Ucraina continua a imperversare, con il Cremlino che ostacola la pace attraverso bombardamenti su Kiev. In un contesto di crescente tensione, il leader tedesco Merz ha annunciato il via libera all'uso di armi tedesche per attaccare obiettivi in Russia. Mentre Mosca dichiara il suo intento di elaborare un memorandum per un trattato di pace, la prospettiva di una risoluzione rimane lontana.

Passano i giorni e le settimane, ma la pace in Ucraina resta un tabù. Dalla Russia, la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha ribadito l’impegno di Vladimir Putin “a sviluppare una bozza di memorandum riguardante un futuro trattato di pace, definendo una serie di posizioni, come i principi della risoluzione, la tempistica di un possibile accordo di pace, un potenziale cessate il fuoco”, durante il quale “devono essere raggiunti accordi appropriati e duraturi”. Peccato che, come affermato dalla stessa portavoce, il lavoro sul memorandum sia “ancora lungo” e irto di problemi. Dichiarazioni a cui ha risposto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, affermando che si tratta della solita strategia del Cremlino per prendere tempo e rinviare le discussioni di pace... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ucraina, il Cremlino allontana la pace martellando Kiev. Ira di Merz che annuncia il via libera all’uso di armi tedesche per colpire in Russia

