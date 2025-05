L’articolo esplora come i volontari ucraini, motivati dalla determinazione a combattere, si trovino a incrociare le scelte dei leader europei, spesso influenzati da ideologie liberali e neoconservative statunitensi. Questo scenario porta a una rischiosa escalation del conflitto, alimentando il dibattito sulla possibilità di una terza guerra mondiale mentre si marginalizzano le opportunità di pace. Analizzeremo le recenti iniziative e le loro implicazioni geopolitiche.

I leader europei, consegnati alle feroci fumisterie liberal-neocon made in Usa, non si rassegnano alla possibilità che il mattatoio ucraino abbia fine. Da qui il nuovo rilancio, un azzardo a rischio terza guerra mondiale. Affondare gli spiragli di pace. Prima di passare in rassegna le nuove trovate del partito della guerra, ricordiamo come in precedenza siano riusciti a sabotare le spinte di Trump per avviare un dialogo serio tra Mosca e Kiev, tentativi che si sono dipanati in parallelo al varo di nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia, inutili per piegare Mosca, come tutte le sanzioni pregresse (anzi dannose per il Vecchio Continente), esse avevano altri scopi... 🔗 Leggi su It.insideover.com