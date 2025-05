Ucraina giorno 1 189 di guerra contro la Russia | diretta news

Giorno 189 del conflitto in Ucraina, con tensioni in crescendo. Donald Trump critica la gestione di Putin, avvertendo che una conquista totale dell'Ucraina porterà alla caduta della Russia. Nel frattempo, Mosca denuncia un attacco ucraino a un elicottero presidenziale nel Kursk. L'inviato statunitense Kellogg condanna fermamente le violenze sui civili, sottolineando l'urgenza di cessare le ostilità.

Trump: "Putin è impazzito, la Russia cadrà se tenta di conquistare tutta l'Ucraina. Zelensky crea problemi ogni volta che parla". Mosca: "Bersaglio di droni ucraini nel Kursk l'elicottero su cui viaggiava il presidente russo". L'inviato Usa Kellogg: "Vergognoso uccidere donne e bambini, cessate il fuoco ora"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.189 di guerra contro la Russia: diretta news

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, via libera alle nuove sanzioni anti-Mosca: anche contro la guerra ibrida | Dal governo nuovo decreto armi per Kiev - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.027. Il Consiglio Affari Esteri dell ... con le forze di Mosca che hanno conquistato 189 centri abitati. Intanto l'avanzata delle truppe del Cremlino ... 🔗Segnala msn.com

Ucraina, notte senza fine. Tra le bombe di Putin e l'indifferenza di Trump - Il più grande attacco su vasta scala di Mosca all'Ucraina fiacca le già le flebili speranze di tregua. Secondo il Wp il presidente Usa, ... 🔗huffingtonpost.it scrive

Ucraina, giorno 1.171 di guerra: le notizie in diretta - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.171. Il presidente ucraino Zelensky e quello americano Donald si sono sentiti in un colloquio telefonico definito "molto buono". Zelensky si è detto pronto ... 🔗msn.com scrive

Video non adatto a tutti: ricordiamo perché esiste questo canale con immagini forti