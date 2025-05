Ucraina | Cremlino Russia si difenderà indipendentemente da parole Trump

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia garantirà la propria sicurezza senza farsi influenzare dalle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump e dal processo di pace in Ucraina. Queste affermazioni evidenziano la determinazione di Mosca nel mantenere la propria postura difensiva, nonostante le varie pressioni internazionali e le dinamiche geopolitiche in corso.

Milano, 27 mag. (LaPresse) – La Russia garantirà la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump e dall’andamento del processo di pace in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista al giornalista di Rossiya 1 Pavel Zarubin, rilanciata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Che il processo di pace sia in corso o meno, che il presidente Trump dica qualcosa o meno, la Russia garantirà la propria sicurezza”, ha detto Peskov, aggiungendo che i tentativi di “comportarsi male” con i droni in Russia saranno accolti da misure di ritorsione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, Russia si difenderà indipendentemente da parole Trump

Cosa riportano altre fonti

