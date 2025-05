Ucraina | Cremlino risoluzione complessa serve tempo

La situazione in Ucraina continua a rivelarsi intricatissima, con la comunità internazionale che si aspetta una risoluzione rapida del conflitto. Tuttavia, esperti avvertono che affrontare le radici profonde della crisi richiede tempo e un approccio ponderato, sottolineando la necessità di affrontare le complessità che caratterizzano il contesto attuale.

Milano, 27 mag. (LaPresse) – A proposito dell’Ucraina, “è chiaro che non tutto è semplice, è chiaro che vogliono che tutto si risolva in fretta, ma la sostanza della questione, ovvero la risoluzione delle cause profonde del conflitto ucraino, è talmente complessa che, ovviamente, richiede tempo, ma il lavoro sta procedendo”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, risoluzione complessa, serve tempo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Ucraina, Cremlino: Necessari negoziati minuziosi e forse lunghi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ucraina: Cremlino, risoluzione complessa, serve tempo - Milano, 27 mag. (LaPresse) - A proposito dell'Ucraina, "è chiaro che non tutto è semplice, è chiaro che vogliono che tutto si risolva in fretta, ma la ... 🔗Da lapresse.it

Ucraina, Cremlino: "Processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo" | Merz: "A Putin non interessa la tregua" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.189. La Russia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla "minaccia alla pace proveniente dai Paesi europei" che ... 🔗msn.com scrive

Cremlino, 'processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo' - Il processo di pace in Ucraina è "complesso e, naturalmente, c'è bisogno di tempo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "E' chiaro - ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novo ... 🔗Segnala msn.com

La vita che non c'è più nella capitale ucraina in guerra