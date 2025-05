Ucraina Cremlino | Processo di pace complesso c' è bisogno di tempo | Merz | A Putin non interessa la tregua

Il cancelliere tedesco Merz ha messo in evidenza la complessità del processo di pace in Ucraina, sottolineando che Putin non sembra interessato a una tregua. Le recenti dichiarazioni, in cui si afferma che non ci sono più limiti alle armi inviate all'Ucraina, hanno suscitato la preoccupazione di Mosca, che ha descritto questa situazione come molto pericolosa e ha chiesto un incontro alle Nazioni Unite per discutere delle ostilità in corso.

Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata". Una decisione che Mosca ha definito molto pericolosa. La Russia ha chiesto una riunione Onu: "L'Europa ostacola la risoluzione del conflitto"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Cremlino: "Processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo" | Merz: "A Putin non interessa la tregua"

