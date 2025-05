Ucraina Cremlino | Per la pace processo complesso serve tempo | Medvedev a Trump | l' unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale

Il conflitto in Ucraina continua a essere segnato da tensioni crescenti, con il Cremlino che avverte dei pericoli di un confronto globale. Mentre Medvedev lancia un appello a Trump, il cancelliere tedesco sottolinea l'assenza di limiti nella fornitura di armi all’Ucraina. Mosca risponde, avvertendo che la revoca di tali limiti potrebbe avere conseguenze disastrose per Berlino e Kiev. La strada verso la pace si presenta complessa e richiede tempo.

Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata". Mosca: "Con la revoca dei limiti sulle armi, Berlino sprofonderà con Kiev"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | Medvedev a Trump: l'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Cremlino: «Per il processo di pace ci vuole tempo». Mosca dopo le accuse di Merz: «Berlino sprofonderà nella fossa come Kiev»; Ucraina, Cremlino: Per la pace processo complesso, serve tempo | Medvedev a Trump: l'unica cosa brutta è la Terza guerra mondiale; Trump a Putin: Stai giocando con il fuoco. Medvedev: Brutta sarebbe la terza guerra mondiale - Medvedev risponde a Trump: “La cosa davvero brutta è la terza guerra mondiale”; Il Cremlino: La pace in Ucraina è un processo complesso che richiede tempo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | A Berlino: "Con la revoca dei limiti sulle armi, sprofonderà con Kiev" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.189. Dopo la revoca delle restrizioni sulle armi a Kiev da parte della Germania, il Cremlino avverte: "Berlino sprofonderà con Kiev". La Russia ha subito chiest ... 🔗Riporta msn.com

Cremlino, 'processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo' - Il processo di pace in Ucraina è "complesso e, naturalmente, c'è bisogno di tempo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "E' chiaro - ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novo ... 🔗Segnala msn.com

Ucraina: Cremlino, Russia si difenderà indipendentemente da parole Trump - Milano, 27 mag. (LaPresse) - La Russia garantirà la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump e dall'andamento ... 🔗Lo riporta msn.com

Vladimir Putin accusa l'Ucraina di non volere il piano di pace proposto dalla Cina