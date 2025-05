Ucraina Cremlino | Per la pace processo complesso serve tempo | A Berlino | Con la revoca dei limiti sulle armi sprofonderà con Kiev

L'articolo esplora le recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco riguardo alla fornitura illimitata di armi all'Ucraina, con un focus sulle ripercussioni per la pace. Mentre il leader dell'opposizione Merz sottolinea l'indifferenza di Putin verso una tregua, la Russia cerca di portare la questione al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, accusando l'Europa di impedire una risoluzione del conflitto. Un processo complesso che richiede tempo e dialogo.

Merz: "A Putin non interessa la tregua". Il cancelliere tedesco ha affermato che "le armi inviate all'Ucraina non hanno più limiti di gittata". La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu: "L'Europa ostacola la risoluzione del conflitto"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | A Berlino: "Con la revoca dei limiti sulle armi, sprofonderà con Kiev"

Cremlino, 'processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo' - Il processo di pace in Ucraina è "complesso e, naturalmente, c'è bisogno di tempo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "E' chiaro - ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novo ... 🔗Lo riporta msn.com

Ucraina, Cremlino: "Processo di pace complesso, c'è bisogno di tempo" | Merz: "A Putin non interessa la tregua" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.189. La Russia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla "minaccia alla pace proveniente dai Paesi europei" che ... 🔗Riporta msn.com

Processo di pace in ucraina, il cremlino: si tratta di una questione complessa che richiede tempo - Il cremlino, tramite Dmitry Peskov, sottolinea la complessità e la lentezza del processo di pace in Ucraina, evidenziando la necessità di negoziati pazienti e continui nonostante le difficoltà e le te ... 🔗Lo riporta gaeta.it

Vladimir Putin accusa l'Ucraina di non volere il piano di pace proposto dalla Cina