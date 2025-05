Uccise l' amico a colpi di mazza da baseball condannato a 8 anni di carcere

Paolo Carbone è stato condannato a otto anni di carcere per l'omicidio del suo amico Paolo Romeo, avvenuto a Venetico nel giugno 2023. L'uccisione, provocata da una violenta lite legata a un debito, si è consumata a colpi di mazza da baseball. La vittima, gravemente ferita, è deceduta dopo due giorni di agonia. L'episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale.

Otto anni di reclusione per Paolo Carbone, l'uomo che nel 2023 ha ucciso a colpi di mazza da baseball l'amico Paolo Romeo. I fatti a Venetico nel giugno di due anni fa, l'omicidio al culmine di una lite per un debito. La vittima, ferita gravemente, morì dopo due giorni di agonia.

