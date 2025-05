Uccise il proprietario di casa per un debito di 8 mila euro | condannato a 14 anni di carcere

Un tragico episodio di violenza si è consumato nell'agosto 2024, quando un giovane di venticinque anni ha accoltellato a morte il suo padrone di casa, sopraffatto da un debito di 8 mila euro. La Corte ha ora emesso una condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario, sancendo così la gravità di un gesto che ha distrutto due vite. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda.

Nell'agosto del 2024 il venticinquenne aveva accoltellato mortalmente il suo padrone di casa perché non poteva pagare l'affitto. Ora il giovane è stato condannato con rito abbreviato a quattordici anni di carcere per omicidio volontario

