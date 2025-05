Uccisa in spiaggia dalla ruspa il marito | “Hanno evitato che vedessi il corpo lei era la cosa più preziosa”

Tragedia a Cervia, dove Elisa Spadavecchia, 66 anni, è stata uccisa da una ruspa sulla spiaggia. In una commovente intervista, suo marito Giovanni Sfregola esprime il profondo dolore per la perdita della moglie, descrivendola come la cosa più preziosa della sua vita. Le sue parole rivelano un amore intenso e un lutto incolmabile, mentre ricorda l'ultimo momento tragico.

"Ho perso la cosa più preziosa che avevo, non ho più niente". In una lunga intervista Giovanni Sfregola ha ricordato sua moglie, Elisa Spadavecchia. La 66enne è stata uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia: "L’ultima immagine è quella che resta, hanno fatto bene a non farmela vedere. Non avrei visto mia moglie, ma quel che resta di un corpo finito sotto i cingoli di una ruspa"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa in spiaggia dalla ruspa, il marito: “Hanno evitato che vedessi il corpo, lei era la cosa più preziosa”

TRAVOLTA IN SPIAGGIA DALLA RUSPA, IL DOLORE DELLA COMUNITA', VENERDI' L'UlTIMO SALUTO | 26/05/2025