Uccisa e gettata dalla finestra il marito di Sharmin Sultana condannato a 22 anni | "Inscenò il suicidio"

Ahmed Mustak è stato condannato a 22 anni e 6 mesi di carcere per l'omicidio della moglie Sharmin Sultana, avvenuto nel Genovese nel 2023. La tragica vicenda ha preso piede quando la donna, aspirando a una maggiore autonomia, ha deciso di lavorare e utilizzare i social network. Dopo il delitto, Mustak ha tentato di nascondere la verità simulando un suicidio.

Ahmed Mustak è stato condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione per il femminicidio della moglie Sharmin Sultana avvenuto nel Genovese nel 2023. La donna fu uccisa dal marito perché voleva lavorare e usare i social network. Dopo il delitto l'uomo simulò il suicidio della compagna... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa e gettata dalla finestra, il marito di Sharmin Sultana condannato a 22 anni: “Inscenò il suicidio”

