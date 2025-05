Uccisa da una ruspa in spiaggia fissati i funerali Il marito distrutto | L' ho trovata localizzandola col telefono

È una tragedia che ha scosso la comunità di Creazzo: Elisa Spadavecchia, 66 anni e insegnante in pensione, è stata tragicamente investita da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella. I funerali sono stati fissati, e il marito, distrutto dal dolore, racconta di come l’abbia ritrovata localizzandola tramite il telefono. La Procura di Ravenna ha deciso di non procedere con l'autopsia.

Sono stati fissati i funerali di Elisa Spadavecchia, la 66enne insegnante in pensione di Creazzo (Vicenza) morta sabato mattina in spiaggia a Pinarella, investita da una ruspa. La Procura di Ravenna, infatti, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul cadavere della donna, rilasciando... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Uccisa da una ruspa in spiaggia, fissati i funerali. Il marito distrutto: "L'ho trovata localizzandola col telefono"

