Uccide il padre a coltellate e fugge coi risparmi di famiglia al via il processo al killer

Il processo a Ziqiang Zhan, il 28enne accusato dell'omicidio del padre Yingjiao, inizia oggi a San Felice a Cancello. L'evento, avvenuto in un appartamento il 21 dicembre 2024, ha scosso la comunitĂ locale. Con l'accusa di omicidio e fuga con i risparmi di famiglia, Zhan dovrĂ rispondere delle sue azioni davanti alla Corte d'Assise presieduta da Marcella Suma.

Al via il processo per Ziqiang Zhan, 28enne cinese accusato dell’omicidio del padre Yingjiao Zhan, 48 anni, avvenuto nel loro appartamento di via Circumvallazione a San Felice a Cancello, il 21 dicembre 2024. Dinanzi alla Corte d’Assise, presieduta da Marcella Suma con a latere Honorè Dessi... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Uccide il padre a coltellate e fugge coi risparmi di famiglia, al via il processo al killer

