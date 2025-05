Ubriaco e violento in un centro di accoglienza minaccia la Polizia scatta la denuncia a Bolzano

Un giovane di 25 anni è stato denunciato a Bolzano per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale dopo aver manifestato comportamenti violenti in un centro di accoglienza. L'episodio è avvenuto al Centro Emergenza Freddo, dove l'uomo, in stato di ebbrezza, ha minacciato gli agenti di polizia intervenuti per sedare la situazione, evidenziando il crescente problema della sicurezza nei luoghi di accoglienza.

Un giovane di 25 anni è stato denunciato a Bolzano per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale dopo un'aggressione al Centro Emergenza Freddo... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ubriaco e violento in un centro di accoglienza minaccia la Polizia, scatta la denuncia a Bolzano

Ne parlano su altre fonti

Ubriaco e violento in un centro di accoglienza minaccia la Polizia, scatta la denuncia a Bolzano - Un giovane di 25 anni è stato denunciato a Bolzano per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale dopo un'aggressione al Centro Emergenza Freddo. 🔗Si legge su virgilio.it

Bolzano, ubriaco e violento al Centro emergenza freddo: aggredisce il personale e la polizia - Denunciato un giovane marocchino, già noto alle forze dell’ordine e titolare di protezione internazionale. Ora rischia l'espulsione ... 🔗Lo riporta altoadige.it

Ubriaco, minaccioso e violento gira insieme al suo Amstaff in centro a Como: arrestato - Ma ieri pomeriggio l’uomo, un senza fissa dimora di 32 anni, ha dato nuovamente in escandescenze, ubriaco, molestando i passanti e suonando musica a tutto volume da una cassa. Sul posto sono ... 🔗Si legge su msn.com

Germania: migranti vittime di abusi di agenti privati in centro accoglienza