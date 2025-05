Ubriaco al porto antico poi tenta di rubare nei negozi vicini

Un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova dopo aver tentato di rubare in negozi nel porto antico, infastidendo i passanti e danneggiando proprietà altrui. In evidente stato di ebbrezza, ha opposto resistenza alle forze dell'ordine, che sono intervenute per fermarlo.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un 40enne marocchino per tentato furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si aggirava in zona porto antico, infastidendo i passanti e tentando di sottrarre merci varie da... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ubriaco al porto antico, poi tenta di rubare nei negozi vicini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Porto Antico, ubriaco tenta furto e aggredisce i carabinieri - Comportamento molesto – Il 40enne, di origine marocchina, si aggirava nella zona del Porto Antico infastidendo i passanti e cercando di sottrarre articoli da negozi situati in Salita San Giovanni di ... 🔗Da telenord.it

Ubriaco e senza patente tenta la fuga dai Carabinieri. Inseguimento tra le vie dell’Alto Vergante - I controlli del weekend si sono conclusi con 9 persone denunciate a piede libero, 5 patenti ritirate, 2 veicoli sequestrati e 2 persone segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze s ... 🔗verbanonews.it scrive

Ubriaco in centro, dà in escandescenze e aggredisce i poliziotti: 30enne fermato prima con lo spray e dopo con il taser, sanzionato e denunciato - TRENTO. Ubriaco in centro storico, dà in escandescenza e tenta di aggredire i poliziotti e una volta portato in Questura tenta di sferrare un pugno ad un agente: un 30enne è stato denunciato e ... 🔗Si legge su ildolomiti.it

La Polizia arresta al Porto Antico di Genova due gambiani autori di un'aggressione