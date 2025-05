Tv Damasco | Negoziati diretti tra Siria e Israele | Hamas | A Gaza la distribuzione di aiuti fallirà e adesso offre cibo gratis

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano con i recenti negoziati diretti tra Siria e Israele, mentre la situazione a Gaza si aggrava: la distribuzione degli aiuti fallisce e Hamas offre cibo gratis. Nel contesto di una nuova offensiva israeliana che ha provocato almeno nove morti e sfollato 180mila persone, la procuratrice generale contesta la nomina del nuovo capo dello Shin Bet da parte di Netanyahu.

La procuratrice generale contro Netanyahu: "Nomina nuovo capo Shin Bet non è valida". Almeno nove civili uccisi nei raid odierni sulla Striscia di Gaza. La nuova offensiva militare israeliana ha costretto quasi 180mila persone a sfollare in soli 10 giorni... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tv Damasco: "Negoziati diretti tra Siria e Israele" | Hamas: "A Gaza la distribuzione di aiuti fallirà" e adesso offre cibo gratis

