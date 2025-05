Tuttosport a -4 da Psg-Inter li manda tutti in Arabia | ‘Barella per convincere Inzaghi’

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Tuttosport riporta una clamorosa indiscrezione di mercato: l’Al-Hilal punta a sedurre Simone Inzaghi offrendo Nicolò Barella. Un tentativo audace che sottolinea l'interesse dei club arabi per i top giocatori europei e il futuro dell’allenatore nerazzurro. Ai tifosi non resta che attendere l'esito della partita e gli sviluppi sul fronte trasferimenti.

Tuttosport, probabilmente, rosicante per la finale di Champions League in programma tra 4 giorni (Psg-Inter) a Monaco di Baviera non si ferma solo a Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano torinese, l’Al-Hilal per convincere Simone Inzaghi ad andare vorrebbero regalargli Nicolò Barella. TUTTI IN ARABIA – Dalle parti di Corso Svizzera a Torino, sede di Tuttosport, stanno probabilmente fumando un po’ in vista della finale di Champions League tra Psg e Inter. Altrimenti non si spiega. Infatti, a quattro giorni dalla partita più importante dell’anno per la Beneamata, il quotidiano torinese tira in ballo pure Nicolò Barella sul fronte arabo... 🔗 Leggi su Inter-news.it