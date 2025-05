Tutto pronto per lo Sposalizio del Mare Domenica tutti a caccia dell’anello

Preparati per l'attesissimo Sposalizio del Mare, che quest'anno celebra la sua 581ª edizione dal 1° al 2 giugno. L'evento, che coincide con il ponte del 2 giugno, promette di attrarre un grande afflusso di turisti. Le celebrazioni inizieranno venerdì sera alle 21, dando il via a una delle tradizioni più affascinanti della nostra cultura. Un weekend da non perdere sotto il segno dell'amore e della devozione.

Sposalizio del Mare, siamo all’edizione numero 581. L’appuntamento - che si svolgerà da venerdì a domenica 1° giugno - quest’anno coincide con l’importante ponte del 2 giugno. Grande aspettativa, quindi, anche in termini di presenze turistiche. Ad aprire le celebrazioni, venerdì alle 21, il tradizionale Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi insieme alla città ospite che, quest’anno, sarà il comune trentino di Pinzolo. La città ospite sarà protagonista della Cerimonia dell’Anello, sabato alle 21, in piazza Garibaldi, dove avverrà lo scambio dei doni tra le due città e saranno presentati, quale preview del corteo storico, gli atleti cervesi che vestiranno i panni della Dama dell’Anello e del Podestà: Ilary Fontana e Serio Goffi, entrambi appartenenti al Gruppo sportivo dei Cerviaman... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto per lo Sposalizio del Mare. Domenica tutti a caccia dell’anello

