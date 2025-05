Tutto pronto per il primo Memorial Mario Valiante in ricordo del noto avvocato e della moglie Wilma

Il primo Memorial Mario Valiante si terrà allo stadio “Arechi” di Salerno in onore del noto avvocato e della sua moglie Wilma, vittime di un tragico incidente nel luglio 2024. Cinque nazionali di calcio, tra cui quelle dei Prefetti e dei Magistrati, si sfideranno per rendere omaggio alla loro memoria e celebrare l'impatto positivo che hanno avuto nelle loro comunità.

Omaggio agli avvocati Mario Valiante e alla moglie Wilma Fezza, vittime, nel luglio del 2024, di un tragico incidente autostradale ad Eboli. Cinque nazionali di calcio italiane si sfidano allo stadio "Arechi" di Salerno, infatti, per ricordarli: le Nazionali di calcio dei Prefetti, dei Magistrati...

