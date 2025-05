Tutte le sezioni scrutinate | i risultati definitivi dei candidati

Dopo il completamento dello scrutinio, è ufficiale: Alessandro Barattoni del centrosinistra è stato eletto nuovo sindaco di Ravenna con il 58,15% dei voti. L'avversario di centrodestra, Nicola Grandi, ha ottenuto il 25,05%. I risultati definitivi evidenziano una chiara vittoria per Barattoni, segnando un'importante svolta per la città.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Risultati definitivi: tutte le 1251 sezioni scrutinate