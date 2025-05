tutte le ex di mario balotelli e i figli pia e lion avuti da due donne divrese

Mario Balotelli, noto calciatore italiano, ha avuto relazioni significative con diverse donne, tra cui la showgirl Raffaella Fico, con cui ha avuto la figlia Pia. In questo articolo esploreremo le ex partner di Balotelli e i legami familiari, inclusi i suoi due figli, frutto di relazioni diverse. Scopriamo insieme l'incrocio tra vita personale e professionale di questo talentuoso calciatore.

Mario Balotelli ha avuto un’importante relazione con la showgirl Raffaella Fico, la quale nel 2012 ha annunciato di aspettare la figlia Pia  da lui. La relazione tra loro è giunta a termine e Balotelli ha richiesto il test del DNA  per confermare la paternitĂ di Pia, riconoscendola come sua figlia solo nel febbraio 2014. Nel settembre 2017 è nato poi il suo secondo figlio, Lion, avuto dalla relazione con la modella svizzera Clelia Carleen. Tra le altre ex ragazze di Balotelli ricordiamo anche Melissa Castagnoli, Sara Galimberti, Barbara Guerra, Fanny Neguesha, Tabby Brown e Francesca Monti Mario Balotelli e l’ex Raffaella Fico, il tradimento... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it