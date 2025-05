Turismo | il nuovo lusso le esperienze L’itinerario della start-up del barlettano premiato all’Onu Unexpected Italy

Nell'era del lusso omologato, emerge una nuova tendenza tra i viaggiatori: la ricerca di esperienze autentiche e significative. Questo articolo esplora il percorso innovativo di una startup barlettana, premiata dalle Nazioni Unite, che sta trasformando il turismo in un'opportunità per vivere il vero "unexpected Italy". Un viaggio dedicato a chi desidera scoprire l'essenza culturale e sociale di una destinazione, al di là del convenzionale.

Di seguito il comunicato: In un’epoca in cui anche il lusso sembra essersi omologato, tra guanti bianchi, jet privati e marchi diventati status symbol, una nuova sensibilità si fa strada. È quella dei viaggiatori più colti ed esigenti, che non cercano più semplicemente comfort o status, ma autenticità, memoria, relazione. A rispondere a questa trasformazione è Unexpected Italy, la startup che sta riscrivendo la mappa del lusso attraverso l’Italia più segreta e affascinante. Fondata da una vicentina e da un barlettano che si erano conosciuti a Londra, oggi rappresenta lotta contro il turismo “mordi e fuggi” e valorizza le comunità locali... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Turismo: il nuovo lusso, le esperienze. L’itinerario della start-up del barlettano premiato all’Onu Unexpected Italy

Cosa riportano altre fonti

Turismo: il nuovo lusso, le esperienze. L'itinerario della start-up del barlettano premiato all'Onu; L'Italia è la meta preferita per il turismo di lusso; L’incoming rigenerativo nuovo asset del lusso sostenibile; 10 hotel su rotaia da tutto il mondo: la crociera in treno è la nuova frontiera del turismo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Turismo: il nuovo lusso, le esperienze. L’itinerario della start-up del barlettano premiato all’Onu Unexpected Italy - In un’epoca in cui anche il lusso sembra essersi omologato, tra guanti bianchi, jet privati e marchi diventati status symbol, una nuova sensibilità si fa strada. È quella dei viaggiatori più colti ed ... 🔗Si legge su noinotizie.it

L’incoming rigenerativo nuovo asset del lusso sostenibile - In Puglia per ripensare il turismo, e l'incoming rigenerativo, come strumento di benessere, rigenerazione e valorizzazione dei territori ... 🔗Lo riporta guidaviaggi.it

TURISMO, LE NUOVE SFIDE - Tra digitalizzazione, nuove abitudini di viaggio, sostenibilità e sfide professionali, il mondo delle agenzie viaggi si trasforma. A raccontarlo è il panel “Navigare nel cambiamento: le nuove rotte de ... 🔗Lo riporta 9colonne.it

Scopri l’esperienza di un soggiorno di LUSSO ad ARCO DI TRENTO