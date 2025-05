Tumori Migliore Fiaso | 25% italiani è over 65 investire in prevenzione

L'articolo mette in luce l'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori, evidenziando che oltre il 25% degli italiani over 65 investe in misure preventive. Con l'avanzamento delle tecnologie chirurgiche e delle terapie innovative, patologie oncologiche come i tumori alla vescica possono ora essere gestite con efficacia, trasformando la cronicità in una nuova realtà per il sistema sanitario universalistico.

(Adnkronos) – "Per molte patologie oncologiche, come ad esempio per i tumori alla vescica, la possibilità di avere interventi chirurgici di elevatissima specializzazione e terapie innovative hanno fatto sì che la cronicità sia ormai una realtà. Ma per un servizio sanitario sempre più universalistico è fondamentale investire in prevenzione, puntando sul binomio sport e cultura.

