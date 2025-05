Tumore al seno nuove alternative alla chirurgia Paolo Veronesi | Il futuro è senza bisturi

O ggi al Teatro Manzoni di Milano durante la diciottesima edizione di "IEO con le Donne", l'Istituto Europeo di oncologia (IEO) ha annunciato nuovi studi clinici che mirano a ridurre al minimo l'invasività chirurgica per chi ha un tumore al seno. «La chirurgia rimane il caposaldo delle cure, ma il futuro sarà senza bisturi. Le donne chiedono guarigione, ma anche qualità di vita», ha dichiarato il Professor Paolo Veronesi, Direttore del Programma Senologia dello IEO.

