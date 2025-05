Tuffi Riccardo Giovannini e Simone Conte si tingono di bronzo nel sincro dalla piattaforma agli Europei 2025

Riccardo Giovannini e Simone Conte conquistano il bronzo nel sincro dalla piattaforma agli Europei di tuffi 2025, tenutisi ad Antalya, Turchia. In una finale avvincente, i due atleti italiani hanno brillato, capitalizzando su un errore cruciale degli avversari per salire sul podio e aggiungere un'altra medaglia al prestigioso palmarès dell'Italia nel mondo dei tuffi.

Un’altra medaglia per l’Italia negli Europei di tuffi ad Antalya (Turchia). Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno concluso in terza posizione la finale del sincro dalla piattaforma. Una gara emozionante, all’ultimo respiro, in cui i nostri portacolori hanno sfruttato l’incredibile errore della coppia britannica Kyle KothariRobbie Lee, che hanno totalizzato zero punti nell’ultima rotazione col doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo (coefficiente di difficoltĂ : 3.6). Per i rappresentanti del Regno Unito un totale di 317.76 punti e un’amara sesta posizione. Conte e Giovannini che non sono stati perfetti nell’esecuzione degli obbligatori (92... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Riccardo Giovannini e Simone Conte si tingono di bronzo nel sincro dalla piattaforma agli Europei 2025

Se ne parla anche su altri siti

INIZIANO GLI EUROPEI DI TUFFI: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA; Tuffi, Giovannini e Conte conquistano la finale dalla piattaforma agli Europei; Riccardo giovannini e simone conte in finale agli europei di tuffi ad antalya; Tuffi Giovannini e Conte sfiorano la medaglia dalla piattaforma Vince Sereda. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei tuffi: Giovannini e Conte in finale dai 10 metri - Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA) ... 🔗Si legge su ansa.it

Europei tuffi: Giovannini quarto dai 10 metri, Conte sesto - Riccardo Giovannini ha chiuso ai piedi del podio la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia, che ha visto Simone Conte chiudere sesto. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

Tuffi, Giovannini e Conte sfiorano la medaglia dalla piattaforma. Vince Sereda - Sfuma la medaglia azzurra dalla piattaforma maschile proprio all'ultima rotazione agli Europei di Antalya. Riccardo Giovannini e Simone Conte fanno ... 🔗Come scrive oasport.it

Il tuffo di Simone