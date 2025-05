Un incontro acceso e ricco di tensione tra Igor Tudor e la Juventus segna un nuovo capitolo per il club bianconero. Tuttosport svela i dettagli di una riunione avvenuta ieri, dove le emozioni hanno preso il sopravvento dopo la deludente prestazione contro il Venezia. Scopriamo cosa è emerso da questo faccia a faccia significativo.

Tudor Juventus, Tuttosport rivela: «Ieri incontro in sede non senza qualche tensione e impennata di decibel». Cosa è successo dopo Venezia. Tuttosport oggi in edicola ha svelato un retroscena riguardante Igor Tudor e la Juventus. Le parti si sono incontrate ieri mattina in sede dopo le incongruenze emerse al termine della sfida col Venezia. Un meeting, scrive il quotidiano, non privo di qualche tensione e impennata di decibel al di là delle dichiarazioni ufficiali. La Juve ha ribadito al croato l’apprezzamento per il lavoro svolto e per l’aver raggiunto il quarto posto garantendogli che, in caso di mancato arrivo di un top in panchina, potrebbe anche continuare... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com