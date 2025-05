Tudor Juve spunta il retroscena | confronto con Giuntoli e Chiellini al Penzo Cosa è successo dopo la vittoria di Venezia

Dopo la vittoria della Juventus contro il Venezia, un retroscena coinvolge Igor Tudor, Cristiano Giuntoli e Giorgio Chiellini. Al Penzo, si è svolto un confronto che ha catturato l'attenzione, rivelando dinamiche interessanti tra i protagonisti. Scopriamo cosa è realmente accaduto dopo il match e i dettagli di questo incontro.

Tudor Juve, spunta il retroscena: confronto con Giuntoli e Chiellini al Penzo. Ecco che cosa è successo dopo l’ultima vittoria in casa del Venezia. Spunta un interessantissimo retroscena riguardante Igor Tudor. Il tecnico croato subito dopo la vittoria contro il Venezia avrebbe avuto un confronto con Cristiano Giuntoli e Giorgio Chiellini prima di lasciare il Penzo. Il direttore tecnico della Juventus gli avrebbe ribadito che il Mondiale per Club è una grande opportunità e ha mostrato la massima disponibilità nel caso in cui si presentasse qualche squadra prima della partenza (metà giugno). La sensazione è che salvo eventuali imprevisti Tudor andrà in America... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, spunta il retroscena: confronto con Giuntoli e Chiellini al Penzo. Cosa è successo dopo la vittoria di Venezia

