TS – De Laurentiis saluta Conte! Gli auguro altri successi merita rispetto | grazie Antonio

In un commosso saluto, Aurelio De Laurentiis riconosce il valore di Antonio Conte, esprimendo ammirazione per i suoi successi e l’abilità di superare le avversità. Nonostante le difficoltà, inclusa la perdita di Kvaratskhelia, Conte ha dimostrato di saper adattare la propria strategia, utilizzando una varietà di moduli per affrontare ogni sfida. Un tributo all’abilità e alla resilienza del suo operato nel mondo del calcio.

2025-05-26 23:26:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: "Anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, Antonio Conte è riuscito attraverso tanti incidenti e tanti infortuni a fare di necessità virtù utilizzando non uno ma 4, 5 moduli diversi dimostrando che gli schemi non servono a niente. Serve solo un grande esperto di calcio". Sembrano parole d'addio quelle pronunciate da Aurelio De Laurentiis, intervenuto alla cena Scudetto del Napoli, che venerdì 23 maggio ha conquistato all'ultima curva di stagione il quarto tricolore della sua storia – il quinto nel palmarès del tecnico –...

