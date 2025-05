Trump stop a colloqui per visti a studenti stranieri | valutazione su profili social Nuova mossa sulle università

L'amministrazione Trump ha deciso di interrompere i colloqui per l'assegnazione di visti agli studenti stranieri, introducendo una nuova misura che prevede la valutazione dei profili social. Questa mossa rappresenta un significativo cambiamento nelle politiche universitario-americane, sollevando preoccupazioni su come le informazioni online possano influenzare l'accesso all'istruzione superiore negli Stati Uniti.

Attenzione ai profili social. L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani all'estero di sospendere i colloqui con gli studenti che richiedono il visto per... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, stop a colloqui per visti a studenti stranieri: valutazione su profili social. Nuova mossa sulle università

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump: Lunedì sentirò Putin e poi Zelensky, stop a bagno di sangue; Ucraina, Trump sente Putin: subito negoziati. Zelensky: no a decisioni senza di noi; Ucraina-Russia, Meloni chiama il Papa: «Pronto a ospitare i colloqui». Poi sente gli alleati (Macron, Starmer,; Dazi Trump al 50%: stop fino al 9 luglio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump, nuova mossa sulle università: stop a colloqui per visti a studenti stranieri. Valutazione su profili social - Attenzione ai profili social. L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani all'estero di sospendere i colloqui ... 🔗Segnala msn.com

Trump sospende i colloqui per i visti degli studenti stranieri in tutti gli atenei degli Stati Uniti - L'Amministrazione ordina di sospendere i colloqui per chi ha richiesto il ??visto per studenti. Politico riporta la nota firmata dal segretario di stato Marco Rubio. E il Nyt rivela che il presidente ... 🔗ilfoglio.it scrive

“Stop ai colloqui per il visto”: Trump va avanti nella crociata contro atenei e studenti stranieri - ROMA – L’amministrazione di Trump sospende i colloqui per i visti studenteschi e valuta l’estensione dei controlli sui social media. È l’ultimo attacco alle università, molte delle quali dipendono for ... 🔗Da dire.it

Trump Stops Sondland’s Testimony & Dems Protect the Whistleblower | The Daily Show