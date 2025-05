Trump si arrabbia con Putin per i negoziati fermi sull’Ucraina | “Sta giocando con il fuoco”

Donald Trump esprime forte frustrazione verso Vladimir Putin per la stagnazione nei negoziati sull'Ucraina, affermando che "sta giocando con il fuoco". In un post sui social, Trump avverte che, se non fosse stato per il suo intervento, la Russia avrebbe già affrontato conseguenze gravi. Questa presa di posizione segna uno dei suoi attacchi più diretti contro il presidente russo dall'inizio del suo mandato.

Vladimir Putin "sta giocando con il fuoco", perché se non fosse per Donald Trump "alla Russia sarebbero già successe cose terribili". Lo ha scritto lo stesso Trump sui social, in uno degli attacchi più espliciti al presidente russo da quando è entrato in carica. Potrebbe essere un ulteriore segnale dell'allontanamento degli Usa dalle trattative per chiudere il conflitto in Ucraina... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Trump si arrabbia con Putin per i negoziati fermi sull’Ucraina: “Sta giocando con il fuoco”

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Trump: sarebbe fantastico fare negoziati in Vaticano. Cosa succederà ora; Ucraina, Meloni sente il Papa: Vaticano disponibile per negoziati; Trump: Sarebbe fantastico fare i negoziati tra Kiev e Mosca in Vaticano; Mosca e Kiev pronte a un dialogo diretto | Meloni sente il Papa: Vaticano disponibile a ospitare negoziati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump si arrabbia con Putin per i negoziati fermi sull’Ucraina: “Sta giocando con il fuoco” - Vladimir Putin "sta giocando con il fuoco", perché se non fosse per Donald Trump "alla Russia sarebbero già successe cose terribili" ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Trump furioso con Putin, ora valuta sanzioni contro la Russia - Donald Trump sarebbe furioso per la condotta di Vladimir Putin in Ucraina. E’ quanto emerge dalle rivelazioni del Wall Street Journal, secondo ... 🔗Da iltempo.it

Guerra Ucraina, Wsj: «Trump potrebbe imporre sanzioni contro la Russia in settimana». La mossa per spingere Putin a negoziare - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 60 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed, 43 dei quali sono stati abbattuti nell'est, nel nord e nel sud del ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Ucraina: Trump parla con Putin, negoziati immediati per finire la guerra, forse in Arabia Saudita