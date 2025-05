Trump | Putin sta giocando col fuoco

Nell'ultimo scambio di dichiarazioni, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avverte Vladimir Putin di considerare le conseguenze delle sue azioni, affermando che senza il suo intervento la Russia avrebbe affrontato gravi difficoltà. Tuttavia, Trump fatica a stabilire negoziati concreti per la pace, suggerendo che le tensioni tra le due potenze rimangono alte e il rischio di escalation non è mai stato così reale.

17.55 "Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successo un sacco di cose brutte". E' l'avvertimentto del presidente degli Usa al presidente russo con il quale, Trump non riesce a intavolare dei veri negoziati che possano portare alla pace tra la Russia e l'Ucraina". "E intendo davvero cose brutte. Sta giocando con il fuoco", ha concluso Trump nel suo avvertimento su Truth al leader del Cremlino... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

