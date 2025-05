Trump minaccia Putin | Sta giocando col fuoco | finora ho evitato cose brutte alla Russia ma…

Donald Trump intensifica le sue dichiarazioni nei confronti di Vladimir Putin, avvertendolo che "sta giocando col fuoco". In un post su Truth Social, l'ex presidente statunitense sottolinea come finora abbia evitato conflitti diretti con la Russia, ma ora, a causa dello stallo nei negoziati sull’Ucraina, le minacce si fanno più chiare. La tensione tra le due potenze sembra crescere, portando a un nuovo clima di inquietudine internazionale.

Dalle parole allusive siamo alle minacce esplicite. A fronte dello stallo nei negoziati sull’Ucraina, Donald Trump alza i toni. “Vladimir Putin sta giocando con il fuoco”, scrive il presidente statunitense in un post su Truth Social, in cui ha ricordato all’omologo russo “che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe cose molto brutte”. Mosca, al momento, si limita a poche frasi di replica indiretta. “La Russia agirà per garantire la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni di Donald Trump e dal fatto che sia in corso un processo di pace in Ucraina”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando dei massicci attacchi di droni delle ultime settimane sul territorio della Federazione... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump minaccia Putin: “Sta giocando col fuoco: finora ho evitato cose brutte alla Russia ma…”

