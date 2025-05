Trump minaccia Mosca e attacca Bruxelles | ora c’è il rischio di una recessione globale

Donald Trump sta intensificando le sue minacce contro Mosca e Bruxelles, creando timori di una recessione globale. Mentre il presidente statunitense considera nuove sanzioni contro la Russia, la sua politica commerciale e le tensioni internazionali stanno influenzando negativamente i mercati globali. Un'esclusiva del Wall Street Journal rivela dettagli sulla strategia di Trump, aumentando l'ansia per le ripercussioni economiche in arrivo.

Donald Trump attacca ancora sui dazi e minaccia la Russia, e il vento della sua politica estera soffia forte su Mosca, Bruxelles e sui mercati globali. Secondo un'esclusiva del Wall Street Journal, il Presidente Usa starebbe valutando di imporre nuove sanzioni contro la Russia già entro questa settimana. Non si placano così i contrasti fra Stati Uniti ed Europa, e non si vede ancora un'uscita dalla guerra in Ucraina. Anzi, siamo di fronte a un'escalation diplomatica ed economica che fa temere il peggio. È l'ennesimo segnale che la linea dura continuerà a essere il marchio di fabbrica di questa nuova fase trumpiana...

