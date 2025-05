Trump l' Ue vuole un incontro per trattare sui dazi

Donald Trump annuncia su Truth l'intenzione dell'Unione Europea di organizzare un incontro per discutere i dazi commerciali. Descrivendo la notizia come un evento positivo, Trump spera che, come già avvenuto con la Cina, anche i paesi europei possano aprirsi a un maggiore scambio commerciale con gli Stati Uniti, portando benefici reciproci.

"Sono appena stato informato che l'Ue ha chiamato per definire le date di un incontro" sui dazi. Lo scrive Donald Trump su Truth. "Questo è un evento positivo e spero che, finalmente, come ho chiesto alla Cina, i paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti. Entrambi saranno molto contenti e avranno successo se lo faranno!!!", ha sottolineato il presidente americano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, l'Ue vuole un incontro per trattare sui dazi

