Trump | gli USA vogliono produrre carri armati non magliette

Nel dibattito sulla politica commerciale statunitense, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti puntano a produrre carri armati anziché magliette. Questa affermazione, utilizzata per giustificare le sue misure tariffarie, riflette una visione strategica della produzione nazionale e del potenziamento della difesa, ponendo interrogativi sul futuro dell'economia e della manifattura americana.

