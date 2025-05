Trump furioso con Putin ora valuta sanzioni contro la Russia

Donald Trump esprime la sua furia nei confronti di Vladimir Putin per la situazione in Ucraina. Secondo il Wall Street Journal, il Presidente degli Stati Uniti sta considerando l'imposizione di sanzioni alla Russia, un'azione che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla geopolitica globale. Questo sviluppo segna un notevole cambiamento nelle dinamiche tra le due potenze.

Donald Trump sarebbe furioso per la condotta di Vladimir Putin in Ucraina. E' quanto emerge dalle rivelazioni del Wall Street Journal, secondo le quali il Presidente degli Stati Uniti starebbe seriamente ragionando sull'imposizione di sanzioni alla Russia in questa settimana. Un colpo di scena che getterebbe un'ulteriore ombra su un negoziato già colmo di ostacoli. Ma di che tipo di provvedimenti si parla? Secondo le fonti informate citate dal quotidiano statunitense non si tratterebbe di sanzioni bancarie, ma di altre misure volte a convincere il leader del Cremlino a mollare la presa su alcuni nodi cruciali nell'ambito del tavolo di pace... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump furioso con Putin, ora valuta sanzioni contro la Russia

