Trump fa all in sugli studenti stranieri | stop ai colloqui per i visti

In un'azione controversa, il presidente Donald Trump ha sospeso tutti i colloqui per i visti destinati agli studenti stranieri, aumentando la pressione sulle università americane, tra cui Harvard. Questa mossa, segnalata da Politico, rappresenta un significativo cambiamento nella politica migratoria e riflette il crescente conflitto tra l'amministrazione e le istituzioni accademiche. L'articolo esplora le implicazioni di questa decisione e il contesto politico in cui si inserisce.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso tutti i colloqui per i visti degli studenti stranieri. Ad anticiparlo è il sito Politico. Il tycoon ha deciso di passare alle maniere forti e di alzare il livello del confronto con le università americane. E in particolare con Harvard dopo... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump fa all in sugli studenti stranieri: stop ai colloqui per i visti

