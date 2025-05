Trump esulta | Ue vuole incontro sui dazi

Donald Trump esprime ottimismo in merito a un imminente incontro con l'Unione Europea per discutere i dazi. Attraverso un post sui social, il presidente statunitense sottolinea l'importanza di un'apertura commerciale tra gli Stati Uniti e i Paesi europei, sperando che questa iniziativa possa portare benefici reciproci e una maggiore collaborazione economica.

21.00 "L'Ue ha chiamato per definire le date di un incontro sui dazi". Lo scrive il presidente Usa, Trump, sul suo social. "Questo è un evento positivo. E spero che finalmente, come ho chiesto alla Cina, i Paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti. Entrambi saranno molto contenti e avranno successo se lo faranno". Trump aveva minacciato dazi all'Europa a partire dal primo giugno perchĂ©, sosteneva,le trattative con Ue non sortivano nulla.Li ha rinviati dopo una tefonata di chiarimento con von der Leyen... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

